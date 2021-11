“Água(s), Produção de Territórios e Imaginários’’ na Bienal de Veneza

17ª edição a Bienal de Veneza, o mais prestigiado evento da arquitectura do mundo, conta pela primeira vez com a participação de Cabo Verde, representado pela arquitecta Patrícia Anahory e o artista visual César Schofield Cardoso.

É numa cumplicidade artística que Patrícia Anahory e César Schofield Cardoso apresentam “Água(s), Produção de Territórios e Imaginários’’, abordando a questão da água, o acesso e a distribuição deste precioso recurso natural na sua complexa relação entre o turismo e as comunidades locais.

Esta é uma "experiência única", aponta a arquitecta, e uma experiência ainda maior porque Patti e César foram os primeiros cabo-verdianos a expor na Bienal de Veneza.

Até dia 21 de Novembro, Patrícia Anahory e César Schofield Cardoso expõem na Bienal de Veneza "um projecto sobre a ilha da Boavista, mas que fala de todo o país", abordando as questões do "turismo, do território e "da compreensão de espaço e recursos disponíveis".

Aquitecta Patricia Anahory

"Como iremos viver juntos?" é o tema desta 17ª edição a Bienal de Veneza. Patrícia Anahory e César Schofield Cardoso representam em "Água(s), Produção de Territórios e Imaginários’’ , sobre a coabitação entre os privilegiados, as ilhas e as classes, na relação entre turismo e água.

"Cabo Verde vende-se como um país atlântico, azul. Se fizermos uma procura no google com Cabo Verde só encontramos azul, águas magníficas e piscinas enormes. O turismo faz uso desse imaginário de um país das águas", descreve o artista visual, mas para manter esta narrativa, "os grandes empreendimentos criam piscinas enormes, mas Cabo Verde é um país sem água", lembra César Schofield Cardoso,

"Água(s), Produção de Territórios e Imaginários’’ parte desta contradição de Cabo Verde ser "um país atlântico, azul, do mar e do oásis", mas estes recursos são desviados pelo turismo. "Os agricultores não têm água e quando a população tem de passar horas para ter acesso a água", lembra César.

Artista plástico, César Schofield Cardoso

