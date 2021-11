Ministra delegada para a igualdade de género do governo francês em Cabo Verde

Elisabeth Moreno, no dia 8 de Novembro de 2021 em Dacar, no Senegal.

A Ministra delegada junto do Primeiro-Ministro do Governo francês, responsável pela Igualdade de Género, Diversidade e Igualdade de Oportunidades, Elisabeth Moreno, encontra-se em Cabo Verde. A franco-cabo-verdiana, promete reforçar as relações entre França e Cabo Verde.

Publicidade Continuar a ler

A ministra delegada para a igualdade de género do governo francês, a franco-cabo-verdiana Élisabeth Moreno que se encontra em Cabo Verde promete reforçar as relações entre os dois países. Élisabeth Moreno afirmou em declarações à televisão pública cabo-verdiana que existe um programa que vai facilitar a partilha de experiências dos cabo-verdianos que vivem na França com Cabo Verde.

“A França e Cabo Verde sempre tiveram boas relações. Agora estamos a tentar reforçá-las, por exemplo criámos um programa denominado “Talents en commun” que permite à diáspora residente em França e que tenha uma "expertise" de partilhá-la com Cabo Verde. Os governos francês e cabo-verdiano financiam de modo que o membro da diáspora possa deslocar-se a Cabo Verde por seis meses ou um ano e possa partilhar a sua experiencia e depois regressa à França. São essas parcerias que vamos reforçar e espero poder contribuir” declarou a responsável governamental franco-cabo-verdiana, Élisabeth Moreno.

A ministra delegada para a igualdade de género do governo francês que representou a França na cerimónia de investidura do novo Presidente da República, reuniu-se com universitários na Uni-CV e participou numa mesa redonda sobre igualdade de género com associações de defesa dos direitos das mulheres no município de Tarrafal de Santiago de onde é natural e mostrou-se satisfeita por encontrar “mais igualdade de oportunidades no país e mais mulheres em cargos de decisão”.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro