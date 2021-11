Presidente José Maria Neves vai a Santiago para incitar populaçao a vacinar-se

O chefe de Estado de Cabo Verde, José Maria Neves, apelou a 12 de Novembro 2021 a população do seu país, particularmente os jovens, a vacinarem-se contra a Covid-19, de forma que os cabo verdianos possam retomar uma vida normal.

O Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, escolheu o interior da ilha de Santiago para a sua primeira visita como novo chefe de Estado. Na região onde a taxa de vacinação contra a covid-19 é inferior a 70 %, quando a nível nacional ultrapassa os 80 por cento, José Maria Neves disse que a sua presença na região é precisamente para mobilizar as pessoas para participarem na vacinação, particularmente os jovens.

Na Região Sanitária de Santiago Norte, que abrange seis municípios, o Presidente da República, José Maria Neves, apelou a adesão dos jovens à vacinação.

“ Um apelo aos jovens de Santiago Norte para que participem activamente na vacinação, devem estar na linha da frente da vacinação, precisamente porque se chamarmos a batalha contra a covid-19, podemos garantir para que não haja novas vagas aqui em Cabo Verde e podemos sobretudo garantir que haja retoma da nossa vida normal, retoma da economia e criação de oportunidades para as pessoas. Portanto é fundamental que haja uma grande mobilização para a vacinação” disse o chefe de Estado que felicitou também o governo que “está a fazer um trabalho extraordinário ” na campanha de vacinação.

Após visitar a região norte da ilha de Santiago, José Maria Neves reuniu-se no princípio da tarde de 12 de Novembro de 2021 com o Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, com o qual um dos assuntos abordados foi a vacinação contra a covid-19.

De acordo com dados oficiais, o arquipélago-República já atingiu 83% de taxa de vacinação com a primeira dose e 63% da população adulta já se encontra completamente vacinada contra a covid-19

