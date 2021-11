Cabo Verde: polémica em torno da indigitação da nova embaixadora russa no país

A indigitação da ex-procuradora geral da República da Crimeia, Natália Poklonskaia, como nova embaixadora russa em Cabo Verde está a gerar muita polémica na cidade da Praia. O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, garante que Cabo Verde e a Rússia ainda estão a analisar a melhor forma de resolver a polémica à volta da eventual nova embaixadora da Rússia.

A polémica em torno da ex-procuradora geral da República da Crimeia, Natália Poklonskaia, indigitada pelo presidente russo, Vladimir Putin, como a nova embaixadora da Rússia em Cabo Verde surgiu com informações recentes de que Natália Poklonskaia está sob sanções da Ucrânia, União Europeia, Estados Unidos da América, Canadá e Japão e que existe um mandato de captura.

Nos últimos dias surgiram ainda informações de que Cabo Verde teria recebido um pedido das autoridades russas no sentido de Natália Poklonskaia circular em Cabo Verde com pessoal de segurança armado.

Abordado pela imprensa, o primeiro ministro, Ulisses Correia e Silva, disse que a questão da embaixadora russa está a ser discutida ao “mais alto nível” com os responsáveis da Federação Russa e que Cabo Verde não recebeu nenhum pedido para que a futura diplomata circulasse no país com agentes de segurança armados.

“Não faz sentido que se avançasse para este domínio sem a concretização da representação. Há uma acreditação por parte do presidente russo, não há ainda a concretização. Nós temos estado a discutir este assunto ao mais alto nível com os responsáveis da Federação Russa e iremos encontrar a melhor solução seguramente”, disse Ulisses Correia e Silva aos jornalistas.

