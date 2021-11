Cabo Verde: PR pede consenso no parlamento para lei-quadro de desconcentração

O Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, pede consenso no parlamento para se avançar com uma lei-quadro de desconcentração e defende também mais poderes e recursos para as câmaras municipais, bem como mais descentralização.

Publicidade Continuar a ler

O Presidente da República de Cabo Verde encontra-se na ilha de São Vicente, na sua primeira visita na qualidade de Chefe de Estado.

Discursando no salão nobre dos Paços do Concelho de São Vicente, José Maria Neves pediu consensos no parlamento para se avançar com uma lei-quadro de desconcentração e poder também levar serviços do Estado às diferentes ilhas do país.

Falando para uma plateia de vereadores e eleitos municipais, no Salão Nobre dos Paços do Concelho de São Vicente, ilha que mais tem pedido a regionalização, a descentralização e autonomia, o chefe de Estado disse que o desenvolvimento regional e local de Cabo Verde nos últimos anos se deve à acção dos governos municipais, mas que é necessário fazer mais.

"Reforçar os munícipios, dando-lhe mais poder e mais recursos para, enquanto poder que está mais próximo das pessoas, poder resolver os problemas das pessoas. Finalmente, precisamos de mais descentralização, mas também precisamos de mais desconcentração", começou por dizer.

Depois, o Presidente da República defendeu que é necessário que exista um concenso no parlamento: "É preciso encontrarmos os consensos necessários em sede de parlamento para avançarmos com uma lei-quadro de desconcentração e podermos também levar um conjunto de serviços do Estado, que têm de continuar a ser prestados pelo Estado às diferentes ilhas do país, sempre na perspectiva de mais eficiência, mais eficácia e mais excelência em tudo o que fazemos".

José Maria Neves disse que vai começar a dar o exemplo, com a desconcentração das atividades presidenciais no Palácio do Povo em São Vicente, ilha que promete passar uma semana de cada mês e onde vai alternadamente com a Praia receber as cartas credenciais dos embaixadores e realização das reuniões do Conselho da República e do Conselho Superior da Defesa Nacional.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro