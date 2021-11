Deputados ameaçam chumbar Orçamento Geral de Estado em Cabo Verde

Ulisses Correia e Silva, Primeiro-ministro de Cabo Verde, previu a 16 de Novembro de 2021, o aumento do IVA, no âmbito do Orçamento Geral de Estado para o ano de 2022. Vários deputados, incluindo do seu próprio partido, o MPD, afirmaram que chumbarão o orçamento em caso de o mesmo integrar a alta do referido imposto de 15 para 17%.

Em Cabo Verde, alguns deputados incluindo do MPD, partido da situação, ameaçam votar contra o Orçamento Geral do Estado para 2022, se o governo aumentar o IVA de 15 para 17 por cento.

Após reunir-se com o presidente da República para apresentar ao chefe de Estado as grandes linhas do Orçamento do Estado para 2022, o Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, admitiu o aumento do IVA de 15 para 17 por cento.

Correia e Silva explicou à imprensa que a subida do IVA, para bens não essenciais vai acontecer se Cabo Verde não conseguir o alargamento das moratórias à dívida pública externa

Ele pediu compreensão aos deputados, que estão contra os aumentos e que já ameaçaram votar contra o orçamento.

“Eu espero que todos os deputados da nação estejam cientes do momento em que nós vivemos. Há uma perda muito grande das receitas fiscais. As despesas são rígidas. Não podemos cortar salários, pensões e transferências aos municípios; não poder cortar o estado social aquilo que são transferências às famílias, para a saúde, para educação e para a proteção social.Estamos com muito menos receitas, isto pressupõe, que algum ajustamento vamos ter que fazer. O IVA a ser aumentado de 15 para 17 por cento irá salvaguardar a proteção dos mais pobres” afirmou o Primeiro-ministro de Cabo Verde.

De acordo com Ulisses Correia e Silva, os bens alimentares essenciais vão continuar isentos do IVA, mas o Governo pretende alargar as receitas com IVA nas compras de comércio electrónico.

