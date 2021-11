Feira Internacional de Cabo Verde de regresso com participação de 125 empresas

A cidade da Praia volta a acolher a Feira Internacional de Cabo Verde que tem como propósito promover negócios.

Após um ano sem a Feira Internacional de Cabo Verde (FIC), devido à pandemia de covid-19, arrancou, esta quarta-feira, na cidade da Praia, a 24ª edição da FIC, considerado o maior evento empresarial do arquipélago. Este ano, sob o lema “Cabo Verde e as oportunidades em tempos de crise”

O evento foi aberto, esta quarta-feira, pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, que destacou na sua intervenção, as medidas implementadas pelo governo para salvar as empresas e o emprego.

“Trinta e cinco milhões de contos (317 mil euros) foram investidos na protecção das empresas e do emprego através de operações de crédito, de apoio à tesouraria, de micro, pequenas, médias e grandes empresas . Através de garantias bancárias, subsídios para o lay-off simplificado e moratórias concedidas. Onze milhões de contos (100 mil euros) foram investidos na protecção social e na protecção ao rendimento” disse o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva

Participam da maior plataforma de negócios de Cabo Verde, 125 empresas, a maioria nacionais. , um quarto portuguesas e as restantes de outros países Espanha, Estados Unidos da América, Alemanha, Suíça, Áustria e Mauritânia.

A última edição do evento foi em 2019, no Mindelo, ilha de São Vicente, e na edição de 2018, na Praia. Na altura, estiveram representadas, 147 empresas. Entre as estrangeiras, eram igualmente as portugueses as mais representadas.

O evento, que tem como intuito, promover negócios, trocar saberes, contactos e estabelecer parcerias empresariais, decorre até ao próximo sábado.

O arquipélago recupera de uma crise profunda provocada pela covid-19. Em 2020, o Produto Interno Bruto (PIB) do país caiu 14,8%, mas, este ano, com a retoma do turismo, o executivo cabo-verdiano espera um crescimento de 7% face ao ano passado.

