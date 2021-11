Presidente de Cabo Verde ausculta partidos sobre Orçamento Geral de Estado

O Presidente da Cabo Verde pediu a 18 de Novembro de 2021 que os partidos do seu país cheguem a um consenso para que seja votado o Orçamento Geral do Estado, para o ano de 2022

Devido à crise porque passa Cabo Verde, o chefe de Estado, José Maria Neves, desdobra-se em encontros com os partidos políticos representados no parlamento e pede diálogo e consenso, na discussão do Orçamento do Estado.

A situação económica e social do país e o Orçamento Geral do Estado para o ano económico 2022, são os assuntos que têm dominado os encontros entre o Presidente da República de Cabo Verde e os partidos políticos com assento parlamentar.

O Presidente, José Maria Neves, considera difícil a situação que atravessa o país, por isso,julgou necessário que se encontrem os consensos que vão gerar soluções para o arquipélago.

“Temos de criar condições para dialogarmos com serenidade, responsabilidade, para elevarmos o nível do debate político e encontrarmos os consensos necessários” sublinhou o Presidente da República de Cabo Verde.

José Maria Neves acrescentou que está “a estimular os partidos políticos com assento parlamentar para discutirem com elevação, com responsabilidade, com serenidade num debate fundamentado para encontrarmos as melhores soluções para o país”.

O chefe de Estado cabo verdiano afirmou ainda que “ninguém tem a verdade, e é preciso que discutamos com abertura de espírito, com liberdade de expressão, para encontrarmos as melhores soluções para o país”.

Após reunirem-se com o Presidente, os responsáveis dos partidos políticos da oposição mostraram-se abertos para negociar o aumento do limite do tecto da dívida interna, mas declararam-se contrários ao aumento do IVA.

A oposição cabo verdiana pediu ao governo para disponibilizar todas as informações do quadro orçamental, inerentes à dívida, assim como sobre os transportes e outros dossiers de forma a poder colaborar na melhor solução.

Na sexta-feira, 19 de Novembro de 2021, o Presidente da República cabo vediano prosseguiu a auscultação sobre a situação económica e social do País e o Orçamento Geral do Estado para 2022, ouvindo a União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde (UNTC-CS), a Confederação Cabo-verdiana dos Sindicatos Livres (CCSL),bem como a Câmara de Comércio, Indústria e Serviços do Sotavento.

José Maria Neves tinha consultado no dia 15 de Novembro de 2021 os responsãveis da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços do Barlavento, na ilha de São Vicente.

