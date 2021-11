Governo de Cabo Verde aprova Plano Nacional de Igualdade de Género 2021-2025

O Governo de Cabo Verde aprovou o Plano Nacional de Igualdade de Género 2021/2025. Um instrumento que visa desenvolver ações para garantir a igualdade efectiva de género, fomentar articulações e facilitar avaliação do desempenho do país no cumprimento das metas na igualdade de género.

O Plano Nacional de Igualdade de Género 2021/2025, aprovado na reunião, desta semana, do conselho de ministros, visa, segundo o Governo, acelerar e consolidar a igualdade de género em Cabo Verde, acolhendo, protegendo e integrando todas as mulheres, com vista à promoção do desenvolvimento sustentável.

A estrutura organizativa do Plano Nacional de Igualdade de Género responde a três áreas de autonomia das mulheres: económica, física e a tomada de decisões. E, para e para responder a estas vertentes, as verbas estão contempladas no Orçamento de Estado de 2022 a ser discutido no parlamento, garante a Ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Filomena Gonçalves.

“A maior fatia prevista no Orçamento do Estado para 2022 está precisamente no Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, onde a maior parte do programa está sediado e onde as verbas destinadas a esses projetos, também, estão alocadas. E, conseguir relançar a mulher, visto que ela é o pilar da sociedade cabo-verdiana”, disse Filomena Gonçalves.

De acordo com a governante, o Plano Nacional de Igualdade de Género está alinhado com o Programa do VIII Governo Constitucional da II República de Cabo Verde 2021 - 2025, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável (PEDS) 2017-2021, as principais agendas internacionais de promoção da igualdade de género e de desenvolvimento, a Agenda 2030 e a Agenda 2063, e responde aos compromissos neles assumidos, pelo Estado de Cabo Verde.

Mais pormenores com o nosso correspondente, Odair Santos.

Correspondência de Cabo Verde 20-11-2021

