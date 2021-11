Cabo Verde apela a reconhecimento das suas especificidades na CEDEAO

© Página Facebook do PM de Cabo Verde

Em Abuja, na Nigéria, o primeiro-ministor cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, pediu à Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental que reconheça a insularidade de Cabo Verde, único país nesta situação no seio da comunidade.

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, foi a Abuja inaugurar a representação diplomática de Cabo Verde na Nigéria e junto da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental.

Num encontro com os Embaixadores Representantes Permanentes dos Estados Membros da CEDEAO, na sede da Comissão, em Abuja, o chefe do governo apelou ao reconhecimento das especificidades do arquipélago e apontou alguns exemplos práticos na CEDEAO que Cabo Verde fica à margem.

“Por exemplo, programas de infraestruturas financiados pela Comissão da CEDEAO e que tem como beneficiários os países da CEDEAO. Cabo Verde não pode concorrer a projetos de infraestruturas rodoviárias – são continentais. Não pode concorrer a projetos de infraestrutura ferroviária – são continentais. Mas, nós temos necessidades de portos e aeroportos em cada uma das ilhas para termos conectividades. Então o programa de infraestruturação tem que considerar também as especificidades de Cabo Verde” palavras de Ulisses Correia e Silva na sede da Comissão da CEDEAO e transmitidas em Cabo Verde pela televisão nacional

O primeiro-ministro afirmou ainda que o arquipélago tem trabalhado muito para reforçar a sua integração na CEDEAO.

Acompanhou o chefe do governo na sua primeira visita à sede da Comissão da CEDEAO, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e da Integração Regional, Rui Figueiredo Soares.

