Cabo Verde vacina idosos e doentes crónicos com terceira dose anti-Covid

Cabo Verde iniciou a 23 de Novembro de 2021 a vacinação anti-Covid com terceira dose direcionada para idosos e pessoas com doenças crónicas.

Cabo Verde começou terça-feira a aplicar a terceira dose de vacina, conhecida como dose de reforço contra a Covid-19, às pessoas com mais de 60 anos e que já receberam a segunda dose há mais de seis meses. A vacinação vai ser prioritariamente direccionada para os indivíduos com doenças crónicas.

Os indivíduos com doenças crónicas, como hipertensão arterial, diabetes e doenças cardiovasculares e as pessoas com 60 anos ou mais começaram, dia 23 de Novembro de 2021, a receber a dose de reforço contra a Covid-19.

O director nacional de saúde, Jorge Noel Barreto, explica que as doses de reforço são feitas por uma vacina diferente daquela que foi feita no esquema inicial.

“Essa dose de reforço vai ser feita com a vacina da Moderna ou da Sinopharm. São as únicas porque a AstraZeneca nós estamos a deixar para fazer as segundas doses das pessoas que já tomaram a primeira. A OMS já aceita que as doses de reforço sejam feitas por uma vacina diferente daquela que foi feita no esquema inicial” disse Jorge Noel Barreto

A dose de reforço está disponível também para o pessoal de saúde, bombeiros e proteção civil.

No que diz respeito à vacinação dos adolescentes entre os 12 e 17 anos, Barreto, informou que já está a ser montado um esquema de vacinação e que o fármaco da Pfizer deve chegar a Cabo Verde, na primeira quinzena de Dezembro.

Cabo Verde chegou esta semana a 65,8% de adultos completamente vacinados contra a covid-19.

As autoridades de saúde cabo verdianas apontam que a meta de 85% de população com pelo menos uma dose de vacina anti-Covid-19 será alcançada ainda em 2021, sendo que até 22 de Novembro de 2021 era de 82, 5% dos adultos.

Há trinta dias consecutivos que arquipélago não regista casos de internamentos ou de mortes por Covid-19.

