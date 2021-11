Caso Alex Saab: Tribunal Federal de Miami marca julgamento para 3 de Janeiro

Foto-montagem de Nicolas Maduro, Presidente da Venezula, e do empresário Alex Saab Morán.

Um tribunal federal de Miami marcou para 03 de janeiro o início do julgamento do colombiano-venezuelano, Alex Saab, alegado emissário do Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusado de lavagem de dinheiro e que esteve detido em Cabo Verde, um ano e quatro meses até ser extraditado para os Estados Unidos da América.

Publicidade Continuar a ler

O julgamento de Alex Saab que estará a cargo de um júri, que será selecionado previamente, terá a duração de duas semanas e será presidido pelo juiz Robert Scola.

Mas antes, segundo a imprensa nacional, que cita documentos judiciais dos Estados Unidos da América, o juiz Robert Scola convocou uma audiência preliminar com todas as partes envolvidas no processo para o dia 28 de dezembro.

A 15 de novembro passado, Alex Saab, declarou, perante o tribunal federal dos EUA, estar inocente num caso de lavagem de dinheiro.

O Tribunal, nos Estados Unidos da América, indeferiu no início do mês sete outras acusações de lavagem de dinheiro contra o arguido, que foi extraditado de Cabo Verde a 16 de outubro, véspera das eleições presidenciais, após uma forte contestação nos tribunais por parte da defesa até à última decisão do Tribunal Constitucional.

De acordo com alguns jornais, a redução das acusações faz parte do acordo de extradição com o Governo de Cabo Verde para que, caso Alex Saab venha a ser condenado, a pena não ultrapasse a que teria cumprido no arquipélago.

Alex Saab enfrenta uma pena de cerca de 20 anos de cadeia se for considerado culpado de uma acusação de conspiração num processo de lavagem de dinheiro, pena que pode ser reduzida se chegar a um acordo com o Ministério Público, o que pode incluir a denúncia de outros cúmplices.

Alex Saab foi detido pela Interpol e pelas autoridades cabo-verdianas a 12 de junho de 2020, durante uma escala técnica no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, na ilha do Sal, com base num mandado de captura internacional emitido pelos EUA.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro