Após intenso debate Cabo Verde aprova Orçamento do Estado para 2022

O executivo cabo verdiano chefiado pelo Primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, conseguiu a 26 de Novembro de 2021 a aprovação do Orçamento Geral do Estado para 2022, depois de um intenso debate, durante o qual o PAICV, maior partido da oposição votou contra. © LUSA/ Fernando de Pina

Texto por: Odair Santos 2 min

Após um debate intenso o Parlamento cabo-verdiano aprovou, na generalidade, a proposta de Orçamento Geral do Estado para 2022, com os votos a favor do MpD, abstenção da UCID (oposição) e contra o PAICV (oposição). O montante do orçamento está em cerca de 73 mil milhões de escudos cabo verdianos.