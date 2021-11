Aeroportos de Cabo Verde manter-se-ão abertos não obstante nova variante

As autoridades sanitárias em Cabo Verde estão preocupadas com o surgimento da nova variante do novo coronavírus na África do Sul, a Ómicron, e avaliam medidas que possam ser tomadas entre as quais a exigência de teste covid-19 para entrar no país. Todavia fronteiras cabo verdianas não serão encerradas.

Com a confirmação de casos da nova variante da Covid-19, a Ómicron ,em alguns países com voos diretos para Cabo Verde, como é o caso de Portugal, o director nacional de Saúde não aconselha encerramento de fronteiras, mas teste à entrada no arquipélago. Jorge Noel Barreto, afirmou que as recomendações da DNS ( Direcção Nacional de Saúde) que vão ser apresentadas ao governo para decidir, estão em linha com as orientações da OMS.

“Propostas serão feitas para análise do Governo que irá tomar as decisões finais. O que eu lhe posso dizer a nível técnico é que a OMS não recomenda a suspensão de voos, ou seja, a interrupção de circulação de pessoas e bens. Recomenda aos países que optem por outras medidas, nomeadamente o reforço da vigilância nos pontos de entrada e também a vigilância rotineira que é feita para esta situação. Pede também para garantir as condições de diagnóstico, porque se nós não fizermos diagnósticos não temos noção do que é que se passa. E, pede também que as pessoas continuem a cumprir as medidas de prevenção, que nós todos já conhecemos” declaraou director nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto.

O director nacional de Saúde voltou a apelar ao reforço das medidas de proteção contra a Covid-19 e à adesão à vacinação.

De acordo com o Ministério da Saúde de Cabo Verde , 68 por cento da população com mais de 18 anos de idade está completamente vacinada. Mas, segundo Jorge Noel Barreto, “Cabo Verde precisa alcançar pelo menos 70 por cento o mais rapidamente possível, para ter mais pessoas protegidas, e sobretudo agora com o surgimento de novas variantes”.

O país- arquipélago pretende atingir pelo menos 85% de pessoas adultas vacinadas contra a Covid-19, até final de 2021.

