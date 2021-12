Cabo Verde

Teste PCR ou rápido antigénio obrigatório para entrar em Cabo Verde

Cabo Verde volta a exigir teste negativo da Covid-19 para entrar no país. © AFP/File

Cabo Verde volta a exigir teste negativo da Covid-19 para entrar no país. A medida surge na sequência da nova variante do coronavírus, Ómicron, que assola alguns países tanto na Europa como em África e no continente americano.