Cabo Verde: Ministro do Turismo optimista quanto à retoma do turismo

Em cabo Verde, o ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, está optimista quanto à retoma do turismo, apesar da nova vaga de covid-19, Omicron.

Apesar da nova vaga de Covid-19, que tem afectado muitos dos países europeus e também os principais mercados emissores de turistas para Cabo Verde, o ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos mostrou-se optimista quanto à retoma do turismo.

“Nós estamos crentes que estamos numa fase do reinício da actividade. Fomos bastante fustigados pela pandemia, mas estamos esperançados que já estamos a atingir um ponto de não retorno do crescimento do turismo, apesar de toda a atmosfera de incerteza que nós estamos a ter além-fronteiras. Aqui está uma palavra de que o turismo não depende só de Cabo Verde, depende também daquele que nos procura” afirmou o ministro.

O governante explicou ainda que a concretização do plano de renascimento do turismo, que tem como um dos principais projectos o turismo seguro, tem proporcionado a Cabo Verde a retoma do turismo com segurança sanitária.

Desde sexta-feira passada, para além do certificado vacinação, todos os passageiros maiores de 12 anos e tripulantes que pretendem entrar no país são obrigados a apresentarem comprovativo de teste Covid-19, com resultado negativo, realizado nas últimas 72 ou 48 horas (no caso do teste rápido de antigénio), antes do embarque.

