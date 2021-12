Governo cabo-verdiano quer erradicar a pobreza extrema

O governo de Cabo Verde quer erradicar nos próximos cinco anos a pobreza extrema no país. Para isso, o executivo de Ulisses Correia e Silva quer contar com a ajuda das confissões religiosas no âmbito do Programa de Erradicação da Pobreza Extrema.

De acordo com dados oficiais, Cabo Verde conta com cerca de 115 mil pessoas a viver em situação de pobreza extrema. O executivo quer acabar com esta situação e por isso lança o Programa “MAIS” (Mobilização pela Aceleração da Inclusão Social) que é um Programa de Erradicação da Pobreza Extrema em Cabo Verde inserido na Agenda Família.

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva considera as confissões religiosas boas parceiras para apoiar o governo no Programa de Erradicação da Pobreza Extrema e com a Cáritas de Cabo Verde que é uma organização da Igreja Católica, já foram definidas algumas áreas de intervenções prioritárias.

“Algumas delas têm a ver com creches, jardins infantis para garantir que todas as crianças filhas de pais carenciados em situação de pobreza extrema possam frequentar os jardins. Em segundo lugar, o acesso à saúde, nomeadamente a serviços que já existem que podem ter uma maior sincronização com o serviço nacional de saúde como exames complementares de diagnóstico e acesso a isenção da taxa moderadora da saúde. Iremos actuar também nas áreas de cuidados, protecção social e habitação”, disse Ulisses Correia e Silva.

Depois do encontro com os responsáveis da Igreja Católica, nos próximos dias uma delegação governamental liderada pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva vai estar noutras igrejas, visto que segundo o chefe do Governo “são grandes parceiras e conhecem no terreno a situação da pobreza no país".

