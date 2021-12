Cabo Verde: José Maria Neves pediu tolerância zero à violência de género e sexual contra menores

José Maria Neves, Presidente de Cabo Verde, pediu tolerância zero no que diz respeito à violência de género e sexual contra menores, afirmando que toda a sociedade está a falhar.

José Maria Neves, Presidente de Cabo Verde, reagiu aos recentes casos de violência no país, em que uma mulher assassinou o seu companheiro à facada, na ilha do Sal, e um agente da Polícia Nacional matou a tiro a sua parceira, na ilha do Fogo, após desentendimentos em casa.

O Presidente cabo-verdiano também afirmou que 9 em cada 10 vítimas de violência com base no género no arquipélago são mulheres.

No que diz respeito à violência sexual contra menores, uma adolescente de 13 anos foi encontrada morta numa praia na ilha do Sal, mas há suspeitas de que terá sido violada antes da morte.

“Todos nós estamos a falhar, a responsabilidade não é só das famílias, não é só das autoridades, é das famílias, das autoridades, das escolas, das comunidades. É uma vergonha, não podemos permitir que esta nódoa continue a manchar Cabo Verde. Não haver nenhum tipo de tolerância em relação aos agressores e aos prevaricadores”, afirmou José Maria Neves, Presidente de Cabo Verde.



De acordo com o relatório anual sobre a situação da Justiça, transitaram para o actual ano judicial, iniciado a 31 de Julho, um total de 2 025 processos de crimes de violência baseada no género, sendo as mulheres as principais vítimas.

Ainda segundo o mesmo relatório, os crimes sexuais registaram uma descida no último ano com a entrada de 461 queixas no Ministério Público. No entanto, de referir que se encontram pendentes, a nível nacional, 1 053 processos referentes a crimes sexuais.

