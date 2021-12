Cabo Verde assinala 10 anos de morte de Cesária Évora com várias actividades

Cabo Verde, e a cidade do Mindelo, assinala com várias actividades até 18 de Dezembro de 2021, o décimo aniversário do falecimento de Cesária Évora.

Cabo Verde assinala na sexta-feira,os dez anos da morte de Cesária Évora, que este ano teria cumprido também 80 anos, em Agosto passado. Na ilha natal da diva dos pés descalços, São Vicente, têm sido múltiplas as actividades que têm estado a assinalar esta efeméride em torno da mais célebre das vozes do arquipélago.

Publicidade Continuar a ler

A ilha de São Vicente, terra onde Cesária Évora nasceu e morreu, tem vindo a receber desde o dia 12 de Dezembro de 2021, uma série de actividades, que assinala o décimo aniversário do falecimento da maior celebridade da música cabo-verdiana, também conhecida pelo nome de "a Diva dos Pés Descalços".

O dia 17 de Dezembro de 2021, data em que se completa 10 anos do óbito de Cesária Évora, está a ser marcado pela Comida de Anjo que é distribuição de uma refeição quente aos mais necessitados, um costume muito estimado e praticado pela cantora.

Também foi realizado um concurso de Uril, jogo muito apreciado e efectuado por Cesária Évora, e um dos seus passatempos preferidos, sempre que estivesse no seu repouso em São Vicente.

Igualmente está patente ao público, no pátio da Alliance Française do Mindelo, uma exposição que destaca o percurso de "Cise" com diversos discos de ouro e de prata,que a artista conquistou a nível internacional e várias fotografias de Cesária Évora.

A 16 de Dezembro de 2021 à noite, os artistas locais e a população juntaram-se numa passeata e serenata pelas ruas da cidade do Mindelo onde foram interpretados diferentes temas gravados por Cise.

O programa de actividades, que assinala o décimo aniversário do falecimento da Diva dos Pés descalços e que é promovido pela Associação Cesária Évora prossegue sábado, dia 18 de Dezembro de 2021, com um workshop com profissionais da área cultural e encerra termina domingo,19 de Dezembro, com um concurso de desenhos para alunos do ensino básico obrigatório.

Ouça aqui a correspondência de Odair Santos.

Correspondência de Odair Santos 17 12 2021

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro