Cabo Verde: PAICV elege novo líder

O deputado Rui Semedo deve ser eleito, este domingo, como o novo presidente do PAICV, já que é o único candidato à liderança do partido após a demissão de Janira Hopffer Almada. Mais de 35 mil militantes são chamados às urnas.

Depois de votar, Rui Semedo disse, em declarações à imprensa, que há um entendimento em torno do projecto que apresentou aos militantes do PAICV. “Há um entendimento amplo em torno de um projecto, um projecto para trabalharmos conjuntamente o PAICV, melhorar o seu desempenho e melhorar a sua contribuição no processo de desenvolvimento de Cabo Verde, exercendo a sua função e o seu papel de oposição democrática neste contexto e preparando também o partido para os desafios futuros”, afirmou.

Nestas eleições, estão inscritos 35.627 militantes, no país e na diáspora. A votação decorre até às 17h em todo o território nacional e na diáspora.

Janira Hopffer Almada pediu demissão do cargo após a derrota nas eleições legislativas de 18 de Abril, quando o Movimento para a Democracia (MpD) obteve maioria absoluta.

Aquando da apresentação da sua candidatura, Rui Semedo disse que para já só concorre a este mandato, de três anos (2022-2024), não adiantando se pretende candidatar-se a primeiro-ministro em 2026.

O PAICV vai realizar o seu Congresso Nacional entre 28 e 30 de Janeiro de 2022.

