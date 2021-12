Rui Semedo é eleito novo presidente de PAICV com larga aprovação

Com a participação de mais de 40% dos cerca de 35 mil militantes do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, Rui Semedo, candidato único, foi eleito presidente do PAICV com 99 por cento dos votos, segundo os resultados provisórios.

Rui Semedo, candidato único à liderança do PAICV , foi o mesmo a dar a conhecer à imprensa, na noite de 19 de Dezembro de 2021, os resultados provisórios das eleições internas do Partido Africano da Independência de Cabo Verde e que acabou eleito presidente do PAICV.

O novo líder do maior partido da oposição cabo verdiano, mostra-se confiante em levar o PAICV mais longe e ter um partido renovado.

“Estamos presente, estamos confiantes e determinados a cumprir esta missão que os militantes colocaram em cima dos nossos ombros e acredito que junto com todos os militantes vamos conseguir ter um PAICV grande, moderno inovado, renovado, unido e coeso para trabalhar e cumprir a sua missão e garantir na linha do que é o seu timbre valorização do seu percurso, a credibilização do seu papel, a demonstração da sua utilidade e apresentação de uma visão clara para o desenvolvimento destas ilhas” declarou o presidente eleito do PAICV

Rui Semedo ,que é deputado da nação, vai continuar a exercer o cargo no Parlamento onde conforme realçou vai “poder confrontar as ideias dos outros” e apresentar o PAICV como alternativa a governação do país.

No último fim-de-semana de Janeiro de 2022, o PAICV realiza o seu Congresso Nacional onde será apresentada a nova direção do partido.

Correspondência de Cabo Verde, 20/12/2021

