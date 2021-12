Cabo Verde inicia vacinação de reforço para faixa etária de 40 e mais anos

Em Cabo Verde a partir de hoje é administrada a dose de reforço da vacina contra a covid-19 para as pessoas com 40 anos ou mais. A referida vacinação de reforço anti-Covid-19 está gerar uma forte procura por parte da população cabo verdiana.

Com uma grande procura para a dose de reforço da vacina contra a Covid-19, nos últimos dias, o governo de Cabo Verde decidiu alargar a terceira dose a todas as pessoas com quarenta anos ou mais, segundo anunciou o director nacional da Saúde, Jorge Noel Barreto.

“O número de pessoas que já conseguimos vacinar com a dose de reforço com os dados até Domingo ,é cerca de 3.100, em cerca de um mês. Tendo em conta esta procura, não muito de encontro com aquilo que nós esperávamos, e considerando que há outras pessoas que se interessam em receber as doses de reforço, nós informamos que as pessoas que têm quarenta anos de idade ou mais poderão também procurar os postos de vacinação, para receber a sua dose de reforço se assim for o seu interesse” disse Jorge Noel Barreto.

Até à data, de acordo com dados do Ministério da Saúde, 83,6 por cento da população maior de 18 anos já têm 1ª dose da vacina contra a covid-19 e 70,2 por cento tem o esquema vacinal completo.

Para além disso, 17,9% de crianças e adolescentes, entre os 12 e os 17 anos de idade, já receberam a primeira dose da vacina contra a SARS-CoV2. A vacinação na citada faixa etária começou a 16 de Dezembro de 2021 e objectivo é imunizar 60 mil adolescentes até final de Janeiro dde 2022..

