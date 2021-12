Cabo Verde

Detenção do presumível assassino de adolescente de 13 anos na ilha do Sal

Ilha do Sal, Cabo Verde © RFI

Texto por: Odair Santos 2 min

Foi detido e encontra-se em prisão preventiva o suposto autor do recente assassínio de uma adolescente de 13 anos na ilha do Sal. Reagindo a esta detenção, o Presidente da República disse esperar que "justiça seja feita", a ministra da justiça tendo por seu turno considerado que esta notícia é "um conforto para as famílias e a sociedade".