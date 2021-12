Cabo Verde: PM reitera “tolerância zero” contra abusos sexuais de menores

O chefe do governo cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, reafirma compromisso de tornar efetiva a “tolerância zero” contra abusos sexuais de crianças e contra a violência baseada no género e apela a um bom combate à Covid-19, nesta época de festa.

Na sua tradicional mensagem de Natal, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva afirmou que apesar do aumento de casos de Covid-19, a situação em Cabo Verde está controlada, o que permitiu a retoma do turismo, mas que é preciso continuar a fazer o bom combate à pandemia da covid-19, nomeadamente, com recurso à vacinação.

“Atingimos bons níveis de vacinação. Em ambiente de festa natalícia e de passagem do ano, é preciso, no entanto, continuar a fazer o bom combate à covid-19, continuar a vacinar. Vacina ‘ê nos força’ (é a nossa força)”, começou por dizer.

Num período que há muitas denuncias de casos de violência baseada no genéro e de abuso sexual de menores, o chefe do governo reafirmou tolerância zero para esses crimes.

“Reafirmo o compromisso do Governo de tornar efectiva a tolerância zero contra abusos sexuais em crianças e contra a violência baseada no género. É preciso juntar os esforços das polícias, dos magistrados, das organizações da sociedade civil e das famílias”, complementou o chefe do governo cabo-verdiano.

Ulisses Correia e Silva disse ainda que está ciente das dificuldades que Cabo Verde vai enfrentar no próximo ano, mas afirmou que é com espírito de união e muito optimismo que o país vai entrar em 2022.

