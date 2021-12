Cabo Verde: TACV retoma operações esta segunda-feira

A retoma das operações da TACV – Cabo Verde Airlines coincide com o 63.º aniversário da companhia, que é comemorado nesta segunda-feira, 27 de Dezembro.

A presidente do Conselho de Administração da TACV – Cabo Verde Airlines, Sara Pires disse, em entrevista exclusiva à RFI, que “é importante ter uma companhia a operar para Cabo Verde que ajudará no desenvolvimento do país”.

Explicou que o regresso aos céus da companhia de bandeira cabo-verdiana de forma tímida é justificada pelas incertezas da pandemia.

“Tendo em conta o contexto da pandemia, achamos por bem iniciar as operações de forma tímida, ir sentido o mercado e ajustar os voos conforme for a resposta do mercado” avançou ainda a PCA da companhia caboverdiana

“O primeiro voo Lisboa – Praia conta com 127 passageiros e o de regresso Praia – Lisboa vai contar com 21 passageiros” disse também.

Os bilhetes de passagens podem ser adquiridos nesta fase somente através do site e começam em 150 euros.

A Presidente do Conselho de Administração da TACV – Cabo Verde Airlines, Sara Pires, garante que, se tudo correr como planeado, brevemente a companhia nacional vai estar a ligar Cabo Verde ao mundo a partir das outras ilhas como São Vicente.

O voo que inaugura a retoma das operações da TACV – Cabo Verde Airlines está previsto chegar à cidade da Praia às18h45 minutos locais, mais duas horas em Paris.

Para além de dar boas vindas aos passageiros, a companhia irá presentear “o passageiro que adquiriu o primeiro bilhete através do site www.caboverdeairlines.com".

