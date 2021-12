Cabo Verde volta a situação de contingência com festas de Ano Novo proibidas nas ruas

O aumento de casos de infecção por SARS-CoV-2 na última semana leva o governo de Cabo Verde a decretar a situação de contingência a partir de hoje até 20 de Janeiro. Festas de fim-de-ano na via pública ficam proibidas e é obrigatório apresentar teste à covid-19 no acesso a festas privadas, mesmo para os vacinados. O uso de máscara volta a ser obrigatório na via pública em Cabo Verde.

Publicidade Continuar a ler

As novas medidas restritivas que incluem a proibição de festas nas vias públicas foram anunciadas esta manhã pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, ao declarar situação de contingência em todo o país.

“Trata-se de uma medida imposta pela situação de agravamento do registo da taxa de incidência da COVID 19 e de prevenção para evitar o alastramento da doença, pressão sobre o sistema nacional de saúde e efeitos danosos sobre a economia, nomeadamente o turismo e o emprego” explicou.

Assim, segundo o chefe do Governo, “são proibidas festas ou celebrações de Ano Novo nas vias públicas". Excepcionam-se as celebrações de cariz religioso. A realização de espectáculos só é permitida mediante a apresentação obrigatória de teste RT-PCR ou de antigénio válido com resultado negativo, para além da apresentação obrigatória de certificado COVID de recuperação ou de vacinação com a segunda dose da vacina administrada.

Casamentos, batizados, festas ou eventos de celebração de Ano Novo com número de participantes superior a 40 pessoas só são permitidos mediante a apresentação obrigatória de teste RT-PCR ou de antigénio válido com resultado negativo, para além da apresentação de certificado COVID de recuperação ou de vacinação com a segunda dose da vacina administrada”

O primeiro-ministro explicou que os “convívios nas residências particulares devem acontecer num contexto familiar, preferencialmente entre coabitantes testados e até um máximo de 20 pessoas, de modo a minimizar os riscos de propagação do contágio”.

Ulisses Correia e Silva disse que “as atividades para as quais são exigidas a apresentação de testes e certificados COVID só serão permitidas quando realizadas em espaços que pela sua localização permitem a efetiva delimitação do evento e o rigoroso controlo de entrada de participantes, de modo que se possa proceder à verificação do certificado COVID de vacinação e da declaração de teste negativo”.

“Os promotores e organizadores das atividades devem exigir a apresentação do certificado COVID de vacinação e de um teste negativo, bem como proceder à verificação da sua autenticidade, como condição de acesso aos espaços ou instalações, de participação e realização das atividades” afirmou o governante adiantando que “serão encerradas as instalações e proibidas as atividades culturais, artísticas, recreativas e de lazer, quando realizadas em condições que dificultem o controlo e a fiscalização ou não cumpram com as regras sanitárias”.

Ainda não serão autorizadas pelos Delegados de Saúde, a realização de espectáculos, festivais, festas e todas as demais atividades realizadas em espaços fechados e cobertos com mais de quinhentos participantes e/ou espectadores.

A partir do dia 2 de Janeiro de 2022 voltam às limitações nos horários de funcionamento em bares e restaurantes.

“Os estabelecimentos de consumo de bebidas alcoólicas, o atendimento ao público em restaurantes, locais de venda ou consumo de refeições rápidas e similares podem funcionar até às 23h59m e lounge bar é permitido até às 23h59m, nos dias úteis e até às 02h00m, de sábados e vésperas de feriados; os estabelecimentos autorizados a operar enquanto discotecas é permitido até às 03h00m. O mesmo limite de horário se aplica a espetáculos”, salientou o governante.

A situação de contingência em Cabo Verde vigora até 20 de Janeiro de 2022.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro