Dia de Cabo Verde assinalado a 3 de Fevereiro na Expo Dubai 2020

Cabo Verde vai assinalar a 3 de Fevereiro o seu dia na Expo Dubai 2020 a decorrer até 31 de Março. Ana Barber é a comissária do pavilhão cabo-verdiano. Ela alega, desde já, que tem valido muito a pena estar presente nesta Exposição Universal, aberta desde 1 de Outubro no Dubai.

"Cabo Verde: um país entre 4 continentes" este é o mote do pavilhão do arquipélago na Expo Dubai 2020. Ana Lima Barber, comissária geral do pavilhão, enfatiza a importância do respectivo enquadramento no tema global da Exposição Universal "Ligando os espíritos", em curso até 31 de Março de 2022.

"A Expo é "Conectando as mentes, construindo o futuro." Dentro deste tema há 3 sub temas, os tais distritos que eles chamam: mobilidade, oportunidade e sustentabilidade.

Cabo Verde escolheu "Mobilidade", precisamente a plataforma que liga continentes. E o nosso objectivo é precisamente esse ! Geograficamente também situar onde nós estamos, que é no ponto do Oceano Atlântico, liga África que somos também África, obviamente, mas somos ilhas. Liga à Europa, liga às duas Américas, no fundo, e acaba também por ligar à Ásia, do outro lado. O nosso objectivo é ligar continentes.

Ligar culturas, ligar mercados, ligar pessoas e ligar, no fundo, o mundo. Mas, ao mesmo tempo, Cabo Verde está aberto ao mundo ! Precisamente para as novas oportunidades, para, naturalmente, as novas soluções. Quer dar também a sua contibuição para este mundo que nós queremos que seja um mundo desenvolvido, um desenvolvimento que seja sustentável, integrado, equilibrado de todos. "

Ana Lima Barber, comissária-geral do pavilhão de Cabo Verde na Expo Duabi 2020, o tema do pavilhão e o da Expo

O certame arrancou já a 1 de Outubro e prolonga-se até 31 de Março, apesar do evento, como o título indica, ter sido agendado para o ano passado, mas só veio a começar em 2021 devido à pandemia.

Todos os 192 países presentes no Dubai têm garantido pavilhão próprio. As condições proporcionadas pelos Emirados para o certame teriam permitido uma edição de excelência na óptica de Ana Lima Barber, comissária geral cabo-verdiana para esta Exposição Universal.

"Tem valido a pena e de que maneira ! Esta é uma das melhores Expos de todos os tempos ! Primeiro pelas oportunidades que os Emirados Árabes Unidos deram aos países: cada país um pavilhão ! Ou seja os países que, naturalmente, não têm as condições de construir os pavilhões eles deram os pavilhões ! Deram todas as condições às equipas, condições para terem o palco para os artistas. [Plataformas de negócios] "Business platform", neste caso para a apresentação dos projectos. Criaram todas as condições para que cada país possa apresentar com tudo o que eles têm de oportunidades ao mundo.

Tem sido muito bom, espectacular em termos da experiência em todas as áreas ! Seja ela na área de negócios, seja ela a nível cultural, seja ela a nível humano, intercâmbio de experiências, do conhecimento, de temas que são debatidos a nível internacional !

Eles escolheram também um programa excepcional. Dos 6 meses cada mês tem um programa específico: do turismo, dos transportes, da educação, da natureza, da água, do ambiente. Têm estado aqui, todos os dias e todas as semanas, temos delegações de diferentes quadrantes do mundo a virem debater temas, a interagirmos, a trazer aqui, no fundo, soluções que é o que, realmente, a Expo é ! Não interessa a sua localização, de onde você vem, o que interessa é que traga soluções para o mundo."

Ana Lima Barber, comissária-geral do pavilhão de Cabo Verde na Expo Dubai 2020: primeiro balanço

