Cabo Verde: "Para nós 2022 será, seguramente, o ano dos museus"

Em Cabo Verde, os museus já reabriram após meses de fortes restrições no sector cultural devido à pandemia de Covid-19. Em entrevista à RFI, Ana Samira Baessa, directora dos museus cabo-verdianos, fez-nos um balanço do ano 2021 no sector museológico e apontou-nos as suas perspectivas para 2022.

"Ao nível dos museus, o balanço é bastante positivo, tendo em conta o contexto em que nós estamos, claro, perante a redução do público e também de alguns investimentos que, eventualmente, não foi possível realizar devido à pandemia da Covid-19", começou por dizer, em entrevista à RFI.

Apesar disso, a responsável considerou que 2021 foi um ano positivo devido "ao quadro da perspectiva da retoma" que culminou com a respectiva reabertura dos museus.

Para além disso, houve toda uma "reorganização dos serviços e o regresso do público aos museus".

Em termos de público, os números sofreram melhorias bastante significativas relativamente aos anos anteriores. "O ano 2021 já mostra um reposicionamento dos museus porque, em 2019, tivemos cerca de 30 mil visitantes nos nossos museus. Em 2020, o número reduziu drasticamente para menos de metade e para 2021 estamos perto de 9 mil visitantes, o que é um dado satisfatório dentro do contexto em que estamos a viver", referiu Samira Baessa, salientando que, em 2022, as perspectivas são de receber 20 mil visitas.

Ouça aqui parte da sua alocução:

Ana Samira Baessa Balanço 2021 31/12/2021

A directora dos museus cabo-verdianos mostrou-se bastante optimista para o ano 2022 e manifestou-o em entrevista à RFI.

"Para nós 2022 será, seguramente, o ano dos museus, o ano em que nós vamos trazer novos projectos estruturantes, como é o caso do projecto do inventário a nível nacional em todos os museus", explicou.

Para Ana Samira Baessa, existem três pontos essenciais que vão ser reforçados no próximo ano ao nível dos museus: o sector educativo, turístico e uma articulação mais próxima com os agentes comunitários.

"Temos também projectos de reorganização e a criação de novos museus. Estou a falar, por exemplo, do Museu do Campo de Concentração do Tarrafal, que recebeu um projecto estruturante. A Casa da Morna também foi um novo projecto e a Casa Eugénio Tavares. Vamos tentar reorganizar as estruturas existentes para se tornerem museus mais modernos, apelativos e também mais tecnológicos", salientou ainda a reponsável.

Ouça aqui parte do discurso de Ana Samira Baessa:

Ana Samira Baessa Perspectivas museus 2022

Ana Samira Baessa mostrou-se optimista para 2022, apesar de existir ainda alguma incerteza quanto à evolução do vírus no próximo ano.

"Nós estamos num contexto de incertezas. Cabo Verde estava numa situação bastante favorável em relação à pandemia, mas neste momento há uma nova dinâmica da evolução do vírus no país, o que, eventualmente, no início do ano, poderá continuar", referiu também.

Apesar disso, as perspectivas são favoráveis e a esperança impera: "Eu acredito a nível do museu e de toda a organização cultural do país e com toda a experiência que já temos da Covid-19, que poderemos sim continuar as nossas actividades e reforçar algumas outras, absorvendo naturalmente todas as precauções sanitárias".

"Ao nível dos museus, acredito sim que será um ano favorável", muito devido, segundo a responsável, "ao regresso da presença das escolas nos museus", o que é significativamente importante a nível estatístico.

"O museu é concebido enquanto espaço de visitação, de lazer e de conhecimento. Cada vez que temos mais público, mais escolas, mais turistas e mais comunidades nos museus, estamos seguramente a ver que o museu está a cumprir o seu papel", rematou.

Ouça aqui a parte final da sua entrevista:

Ana Samira Baessa retoma museus 2022 31-12-2021

