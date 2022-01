Pandemia da Covid-19 domina a primeira mensagem de Ano Novo de José Maria Neves

Na sua primeira mensagem de Ano Novo, o Presidente da República destacou o combate à pandemia da covid-19 feito em Cabo Verde sob a liderança do Governo.

O Presidente falou num momento em que o arquipélago tem registado números elevados de casos de SARS-CoV-2, com recorde de 994 novas infecções no último dia do ano, o chefe de estado José Maria Neves disse ser necessário unir os esforços para conter o avanço da pandemia e vacinar.

“Temos de manter os esforços nesta frente, vacinando mais e mais, convencendo a vacinar-se os que ainda resistem, mas igualmente mantendo firmes as regras de segurança sanitária. Temos de proteger-nos uns aos outros. Temos de cuidar dos mais idosos, dos mais vulneráveis. A batalha contra a pandemia ainda não está ganha, pelo que não devemos baixar os braços. É importante que cada um faça a sua parte”, disse José Maria Neves.

Prevendo que 2022 vai ser um ano difícil para Cabo Verde, o presidente da República, desafiou os cabo-verdianos a encarar o novo ano com "espírito positivo, destemido e ganhador".

“É verdade que 2022 vai ser um ano difícil, que exigirá imenso de nós, individual e colectivamente. Mas quero que o encaremos com esse mesmo espírito positivo, destemido, de ganhador. Podemos e sempre vamos longe, muito longe quando somos um só. Um único Cabo Verde”,

O chefe de Estado finalizou a sua sua primeira mensagem de Ano Novo, formalizando “votos de saúde e sucessos para todos e de prosperidade para o país”.

