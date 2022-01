Cabo Verde : Ómicron descontrola situação epidemiológica no país

Variante Ómicron da Covid-19 já circula em Cabo Verde descontrolando a situação epidemiológica no país. A confirmação foi feita pela presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública, Maria da Luz Lima.

Maria da Luz Lima, em declarações à rádio pública cabo-verdiana, esta manhã, disse que mais de 80 por cento das 300 amostras enviadas ao Instituto Pasteur no Senegal testaram positivas para a variante Ómicron.

“As amostras foram enviadas na terça-feira passada para sequenciação e sempre estivemos em contacto com o Instituto Pasteur no sentido de darem prioridade à sequenciação das amostras de Cabo Verde. Portanto, agora enviaram uma mensagem a informar que 87 por cento das 300 amostras são da Ómicron”, disse a presidente do INSP, Maria da Luz Lima

No habitual encontro com os jornlistas para fazer o ponto de situação da pandemia no país, o diretor nacional da saúde, disse que a situação de Covid-19, estava bem controlada, até meados de dezembro, com apenas 10 a 15 casos diários, mas há cerca de 14 dias a situação descontrolou-se. E, neste momento, segundo Jorge Noel Barreto, a taxa de incidência acumulada, a nível nacional, é de 810 por 100 mil habitantes.

“A taxa de transmissibilidades a nível nacional está em 2,52, significando que cada pessoa infectada com covid está a infectar quase três pessoas” afirmou a presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública de Cabo-Verde.

No arquipélago, a partir de hoje, as pessoas com 18 ou mais anos já podem receber a dose de reforço da vacina contra a Covid-19.

