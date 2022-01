Presidente e primeiro-ministro de Cabo Verde apelam à vacinação numa altura que situação está descontrolada

Numa declaração conjunta com o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, sobre a situação epidemiológica em Cabo Verde, o Presidente da República, José Maria Neves disse que não há alternativa para combater a pandemia da covid-19 que não seja a protecção individual, a fiscalização vigorosa das medidas sanitárias e principalmente a vacinação.

Publicidade Continuar a ler

“Não fossem as vacinas e o seu efeito benéfico a situação seria hoje calamitosa. Ainda assim e infelizmente verificamos que muitas pessoas que já podiam e deviam estar vacinadas ainda não estão, resistem” disse José Maria Neves.

Seguindo a mesma linha, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, disse que apesar dos bons níveis de vacinação registados no país é preciso vacinar mais.

"É preciso que todas as pessoas que todas as pessoas com 12 anos ou mais tomem uma posição, a posição mais acertada que é vacinar e proteger. Ao mesmo tempo, é preciso que o uso de máscaras continue no nosso dia-a-dia” disse Ulisses Correia e Silva.

Fica, por enquanto, afastada a possibilidade de declarar o estado de emergência por causa do aumento de casos derivados da nova variante.

Cabo Verde tem registado nos últimos dias recordes diários de novos infectados com a covid-19 com 1.025 na terça-feira, dia em que se confirmou a presença da variante Ómicron a circular no arquipélago.

Com várias medidas restritivas para conter o avanço da covid-19, o país encontra-se em situação de contingência, até o dia 20 deste mês.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro