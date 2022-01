CAN 2022 : Cabo Verde vence 7 anos depois

Cabo Verde regressou ao Campeonato Africano das Nações de futebol, sete anos após a última participação que ocorreu em 2015 na Guiné Equatorial. Um regresso com um triunfo para os Tubarões Azuis por 1-0 frente à Etiópia.

Sete anos que Cabo Verde esperava por este regresso à maior prova de futebol do continente africano.

No entanto a estreia ia ser complicada devido aos casos de Covid-19, entre eles vários jogadores habitualmente titulares na selecção como o guarda-redes Vozinha ou o avançado e capitão Ryan Mendes.

Com apenas 17 jogadores disponíveis para este encontro, os Tubarões Azuis entraram muito forte frente à Etiópia.

Aos 12 minutos de jogo, o avançado Júlio Tavares recuperou a bola nos pés de um defesa etíope e ia em direcção à baliza quando sofreu uma falta de Yared Bayeh. Primeiro o arbitro angolano Hélder Martins deu um cartão amarelo ao jogador, mas após ter visto as imagens graças ao VAR - vídeo-árbitro - Hélder Martins decidiu expulsar o defesa etíope.

A partir dessa expulsão, os cabo-verdianos vão dominar o jogo por completo, tendo várias oportunidades para abrir o marcador.

Isso só vai acontecer aos 45+1 minutos de jogo. Júlio Tavares cabeceou para o fundo da baliza após um cruzamento do avançado Garry Rodrigues.

1-0 para Cabo Verde após os 45 primeiros minutos.

Na segunda parte, os etíopes a jogar com dez jogadores conseguiram raramente criar perigos. Quanto aos Tubaroes Azuis tentaram chegar ao segundo tento mas o guarda-redes etíope, Teklemariam Shanko Balcha, conseguiu impedir o golo que poderia selar definitivamente o triunfo cabo-verdiano.

No fim dos 90 minutos, e desfalcada pela Covid-19, Cabo Verde alcançou um importante triunfo frente à Etiópia por 1-0. Os Tubarões Azuis regressaram aos triunfos 9 anos após o último foi a 27 de Janeiro de 2013 frente a Angola no CAN que decorreu na África do Sul.

A Selecção dos Camarões e os Tubarões Azuis lideram o grupo A com 3 pontos.

No próximo jogo, a 13 de Janeiro, os Camarões defrontam a Etiópia, enquanto Cabo Verde mede forças com o Burkina Faso.

