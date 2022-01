Garry Rodrigues: «Triunfo importante no regresso de Cabo Verde ao CAN»

Cabo Verde entrou com um triunfo por 1-0 frente à Etiópia no CAN 2022.

O campeonato africano das nações de futebol arrancou no passado domingo 9 de Janeiro, isto após muitas indefinições no que diz respeito à realização da prova.

Dois jogos, a contar para o Grupo A, já se realizaram. O país anfitrião, os Camarões, derrotou o Burkina Faso por 2-1, enquanto Cabo Verde venceu por 1-0 a Etiópia.

Sete anos após a última participação dos Tubarões Azuis, em 2015 na Guiné Equatorial, o regresso não poderia ter sido melhor visto que os cabo-verdianos entraram a ganhar por 1-0 frente os etíopes.

Uma estreia complicada com apenas 17 jogadores disponíveis, isto devido a casos de Covid-19, sem esquecer a ausência do selecionador nacional, Bubista, também devido ao novo coronavírus.

Apesar das dificuldades, os Tubarões Azuis entraram melhor no jogo e os etíopes, sob a pressão, sofreram o primeiro cartão vermelho desta edição do CAN. Aos 12 minutos de jogo, o avançado Júlio Tavares recuperou a bola nos pés de um defesa etíope e ia em direcção à baliza quando sofreu uma falta de Yared Bayeh. Primeiro o árbitro angolano Hélder Martins deu um cartão amarelo ao jogador, mas após ter visto as imagens graças ao VAR - vídeo-árbitro - Hélder Martins decidiu expulsar o defesa etíope.

A partir dessa expulsão, os cabo-verdianos vão dominar o jogo por completo, tendo várias oportunidades para abrir o marcador.

Isso só vai acontecer aos 45+1 minutos de jogo. Júlio Tavares cabeceou para o fundo da baliza após um cruzamento do avançado Garry Rodrigues.

Foi o único tento de Cabo Verde, mas foi suficiente para o triunfo final.

Em entrevista exclusiva à RFI, Garry Mendes Rodrigues, avançado que actua no Olympiacos na Grécia, estava feliz com a vitória cabo-verdiana, ele que tinha participado no último CAN em 2015.

Garry Mendes Rodrigues, avançado de 31 anos, passou entre outros clubes pelo Feyenoord nos Países Baixos, pelo Galatasaray e o Fenerbahçe na Turquia, e está agora no Olympiacos na Grécia.

Com este triunfo, Cabo Verde ocupa o primeiro lugar no Grupo A com três pontos, os mesmos pontos que os Camarões.

Para Kenny Rocha, médio de 22 anos que foi eleito homem do jogo, esta vitória foi merecida, ele que já aponta as baterias para o encontro frente ao Burkina Faso em que os cabo-verdianos podem carimbar o apuramento.

Kenny Rocha, médio do Oostende na Bélgica, ele que também representou o Saint-Etienne e o Nancy em França.

No próximo jogo, a 13 de Janeiro, Cabo Verde mede forças com o Burkina Faso.

No outro jogo do Grupo A, os Camarões derrotaram o Burkina Faso por 2-1. Os dois tentos camaroneses foram apontados de grande penalidade pelo avançado Vincent Aboubakar, enquanto o único golo do Burkina foi da autoria de Fabrice Sangaré.

No fim do jogo, em conferência de imprensa, António Conceição, treinador português da selecção camaronesa, afirmou que a equipa não realizou um grande jogo, mas o importante era começar a prova com um triunfo.

No próximo jogo, a 13 de Janeiro, os Camarões defrontam a Etiópia.

Nesta segunda-feira entram em campo as equipas dos Grupos B e C. No Grupo B, o Senegal defronta o Zimbabué, enquanto a Guiné Conacri mede forças com o Malawi. No Grupo C, as Ilhas Comores jogam frente ao Gabão, enquanto Marrocos vai enfrentar o Gana.

Quanto à Guiné-Bissau, que está no Grupo D, entra em campo na terça-feira 11 de Janeiro frente ao Sudão. É a terceira participação consecutiva para os Djurtus no Campeonato Africano das Nações de futebol.

