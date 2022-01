CAN 2022: Cabo Verde derrotado pelo Burkina Faso

O avançado Hassane Bandé marcou o único golo do Burkina Faso.

Cabo Verde perdeu por 0-1 frente ao Burkina Faso no estádio de Olembé em Yaoundé, na capital camaronesa, num jogo a contar para a segunda jornada do Grupo A da fase de grupos do Campeonato Africano das Nações.

Cabo Verde está a um passo dos oitavos-de-final do CAN. Nesta quinta-feira 13 de Janeiro de 2022, os cabo-verdianos tinham a possibilidade de carimbar desde já o passaporte para a fase seguinte.

Burkina Faso abriu o marcador

O jogo foi muito equilibrado na primeira parte com as equipas a terem várias oportunidades, mas nenhuma conseguiu encontrar o caminho do golo até aos 39 minutos.

A seis minutos do fim da primeira parte, o avançado Hassane Bandé abriu o marcador com... o peito, isto após um cruzamento de Issa Kaboré.

1-0 para o Burkina Faso isto apesar de uma primeira parte em que Cabo Verde não foi inferior ao adversário.

Cabo Verde a caminho dos oitavos

A segunda parte começou como a primeira. Os cabo-verdianos conseguiam criar perigo com as arrancadas de Garry Rodrigues ou ainda com Júlio Tavares dentro da área adversaria, mas o golo não aparecia.

De referir que aos 73 minutos de jogo, Ryan Mendes, que falhou o primeiro jogo, acabou por entrar no lugar de Patrick Andrade, outro jogador que se estreou nesta edição 2022 do CAN.

Até ao fim do encontro, os cabo-verdianos ainda tentaram chegar ao empate mas sem sucesso. O Burkina Faso venceu por 0-1 os Tubarões Azuis.

Os Camarões lideram o Grupo A com seis pontos, à frente de Cabo Verde e de Burkina Faso com 3 pontos, isto enquanto a Etiópia está na última posição sem nenhum ponto.

Os camaroneses já estão apurados para os oitavos-de-final.

Na derradeira jornada, a 17 de Janeiro, os Tubarões Azuis medem forças com os Leões Indomáveis, enquanto o Burkina Faso vai defrontar os etíopes.

