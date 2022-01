"2022 é o ano da retoma económica em Cabo Verde"

O chefe do governo cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva afirma que 2022 é o ano da retoma económica e de investimentos no sector dos transportes.

Sem divulgar o nome do novo parceiro estratégico para a TACV – Cabo Verde Airlines, que o governo está a trabalhar, Ulisses Correia e Silva garantiu que vai ter um forte impacto na retoma económica do país.

“Concessão na gestão dos transportes aéreos que o governo está a trabalhar com um parceiro estratégico de referência a nível mundial, terá um impacto muito grande não só nos investimentos aeroportuários, mas trazer mercado, tráfego com maior número de passageiros, maior número de voos e transformar alguns aeroportos em plataformas comerciais. Desenvolver mais o conceito stopover, a própria promoção feita pelo operador e é nesse sentido que vai ter impacto no hub aéreo na ilha do Sal e nas outras ilhas”, disse o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva no acto de lançamento do Programa Operacional do Turismo, no município de São Lourenço dos Órgãos, interior da ilha de Santiago,

O programa do turismo que será executado nos próximos dez anos se baseia num modelo de crescimento de turismo ancorado na sustentabilidade, preservação dos recursos naturais, culturais, patrimoniais e humanos do país, como a mais valia para a construção de um produto turístico resiliente e diversificado em todas as ilhas e municípios.

Ulisses Correia e Silva assegurou ainda que o contrato de concessão do serviço público de transportes aéreos inter-ilhas está em fase de finalização, deixando entender que falta fechar as rotas das ilhas com pouca população e baixo rendimento.

