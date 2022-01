CAN 2022 : Cabo Verde empatou e está a um passo dos oitavos

A Selecção cabo-verdiana empatou a uma bola frente ao país anfitrião, os Camarões, e está com um pé e meio nos oitavos-de-final do Campeonato Africano das Nações de futebol.

Cabo Verde precisava de um resultado positivo para continuar a sonhar com o apuramento para os oitavos-de-final da prova que decorre em território camaronês.

O jogo começou lentamente, no Estádio de Olembé em Yaoundé, com as duas equipas a não arriscarem nos minutos iniciais. Os Tubarões Azuis sabiam que uma derrota poderia complicar as contas para os oitavos.

Cabo Verde entrou a defender e a jogar em contra-ataque, tentando surpreender os Camarões que alinharam uma equipa quase igual às duas primeiras jornadas com triunfos perante o Burkina Faso por 2-1 e por 4-1 frente à Etiópia.

Os Leões Indomáveis, comandados pelo treinador português António Conceição, vão conseguir abrir aos 39 minutos com um tento apontado pelo avançado Vincent Aboubakar. Quinto golo em três jogos para o capitão camaronês.

No intervalo os cabo-verdianos perdiam por 1-0 frente aos Camarões.

Cabo Verde começou melhor a segunda parte, tentando chegar ao golo do empate. Aliás, aos 53 minutos, Garry Rodrigues, que entrou no intervalo, apontou o tento cabo-verdiano.

O jogo estava novamente empatado, desta vez a uma bola, no Estádio de Olembé em Yaoundé, a capital camaronesa.

As duas equipas ainda tentaram chegar ao segundo golo, mas nunca conseguiram marcar um segundo tento.

O encontro terminou com um empate a uma bola que satisfaz as duas selecções.

De notar que no outro encontro do Grupo A, o Burkina Faso e a Etiópia também empataram a uma bola.

Na tabela classificativa, os Camarões terminaram no primeiro lugar com 7 pontos, à frente do Burkina Faso e de Cabo Verde com quatro, e da Etiópia com apenas um ponto.

Os Camarões e o Burkina Faso seguem em frente na prova, enquanto a selecção cabo-verdiana está, por enquanto, na liderança dos melhores terceiros, mas os cinco outros grupos ainda não disputaram a última jornada.

De referir que o Burkina Faso ficou à frente de Cabo Verde devido à diferença de golos específica no confronto entre as duas nações. Nesse encontro o Burkina derrotou os Tubarões Azuis por 0-1.

