CAN 2022: Tubarões Azuis na expectativa

A Selecção cabo-verdiana empatou a uma bola frente ao país anfitrião, os Camarões, e está com um pé e meio dos oitavos-de-final do Campeonato Africano das Nações de futebol.

Cabo Verde terminou no terceiro lugar no Grupo A com quatro pontos, e está, por enquanto, na liderança dos melhores terceiros colocados, o que daria acesso aos oitavos-de-final da prova.

No fim do encontro, em conferência de imprensa, Humberto Bettencourt, treinador adjunto de Cabo Verde, estava satisfeito com o resultado perante o país anfitrião.

Humberto Bettencourt, treinador adjunto de Cabo Verde, 18/1/2022

Os Camarões acabaram na primeira posição com sete e já estão apurados para os oitavos.

No fim do encontro, em conferência de imprensa, António Conceição, treinador português dos Camarões, afirmou que o mais importante era cumprir o primeiro objectivo da equipa, vencer o Grupo A.

António Conceição, seleccionador dos Camarões, 18/1/2022

De notar que no outro encontro do Grupo A, o Burkina Faso e a Etiópia também empataram a uma bola.

Na tabela classificativa, os Camarões terminaram no primeiro lugar com 7 pontos, à frente do Burkina Faso e de Cabo Verde com quatro, e da Etiópia com apenas um ponto.

De notar que no Grupo A, os Camarões e o Burkina Faso seguem em frente na prova, enquanto a selecção cabo-verdiana está, por enquanto, na liderança dos melhores terceiros, mas os cinco outros grupos ainda não disputaram a última jornada.

Cabo Verde entrou com um triunfo por 1-0 frente à Etiópia no CAN 2022. © Pierre René-Worms/RFI

