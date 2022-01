CAN 2022: Cabo Verde mede forças com o Senegal nos oitavos

Cabo Verde entrou com um triunfo por 1-0 frente à Etiópia no CAN 2022.

A derradeira selecção lusófona presente no CAN, Cabo Verde defronta o Senegal num jogo a contar para os oitavos-de-final.

Do nosso enviado especial,

A Selecção cabo-verdiana tem uma tarefa complicada pela frente, o Senegal no Estádio Kouekong, em Bafoussam.

Os senegaleses terminaram a fase de grupos no primeiro lugar no Grupo B com cinco pontos, com apenas um triunfo por 1-0 frente ao Zimbabué. Depois foram dois empates sem golos frente à Guiné Conacri e ao Malawi. Um golo de grande penalidade, e apenas um triunfo, é escasso para uma selecção que tem um dos melhores futebolistas africanos, Sadio Mané.

Quanto a Cabo Verde venceu por 1-0 a Etiópia, perdeu por igual resultado frente ao Burkina Faso e empatou diante dos Camarões a uma bola, terminando no terceiro posto com 4 pontos no Grupo A.

No entanto, os cabo-verdianos têm outros problemas. Depois da selecção ter sido assolada pela Covid-19, desta vez foi uma gastro-enterite após uma intoxicação alimentar que afectou mais de 10 jogadores, como explicou o médico Humberto Évora ao canal da Federação cabo-verdiana de futebol.

Humberto Évora, médico da selecção cabo-verdiana, 25/1/2022

O calor está presente, cerca de 30 graus, o público também em certa medida.

Nesta competição já houve várias surpresas como o apuramento da Gâmbia para os quartos-de-final após ter derrotado a Guiné Conacri por 1-0, o que significa que Cabo Verde também pode vencer o Senegal.

Teoria confirmada pelo selecionador Bubista que recordou um triunfo perante os senegaleses quando ele próprio ainda era jogador dos Tubarões Azuis.

Bubista, seleccionador cabo-verdiano, 25/1/2022

Cabo Verde defronta o Senegal no Estádio Kouekong em Bafoussam, pelas 17h, hora local, menos duas horas na cidade da Praia.

