Cabo-verdianos tristes com o afastamento da selecção do CAN

Foi com sentimento de tristeza que os cabo-verdianos viram a selecção nacional de futebol ser eliminada pelo Senegal no Campeonato Africano das Nações.

Cabo Verde perdeu, ontem à noite, por 0-2 frente ao Senegal, no Estádio Kouekong, em Bafoussam, nos Camarões, num jogo a contar para os oitavos-de-final do CAN.

Com esta derrota, a aventura cabo-verdiana chegou ao fim no CAN 2022. João Pires, professor de educação física aposentado e comentador desportivo, sublinha que a eliminação de Cabo Verde do CAN foi por muitos factores não desportivos.

“Nós estamos tristes, temos de estar tristes, mas a eliminação de Cabo Verde da Copa de África das Nações deveu-se a muitos factores. O factor que menos interessou foi o desportivo, porque aconteceram várias questões relacionadas com alimentação, transporte e com a própria arbitragem que esteve um pouco inclinada.

No campo desportivo, Cabo Verde esteve bastante bem independentemente de jogar com armas diferentes. A filosofia de jogo deverá ser diferente com as selecções de dentro do continente africano. O somatótipo biológico do africano [de dentro do continente] é forte, musculoso, possante. A relação velocidade-força traduzida em potência mostra que são mais potentes dos que nós. Então, temos que jogar com outras armas”.

Apesar de não avançar para os quartos de final do CAN, João Pires considera que a selecção nacional de futebol teve uma boa prestação na competição.

João Pires, professor de educação física aposentado e comentador desportivo cabo-verdiano. © Odair Santos

