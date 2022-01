CAN 2022: Cabo Verde derrotado em jogo com duas expulsões cabo-verdianas

Cabo Verde perdeu por 0-2 frente ao Senegal, no Estádio Kouekong em Bafoussam nos Camarões, num jogo a contar para os oitavos-de-final do Campeonato Africano das Nações de futebol.

Do nosso enviado especial,

A aventura cabo-verdiana terminou no CAN 2022 que decorre nos Camarões. Os Tubarões Azuis perderam por 0-2 frente ao Senegal num jogo marcado por duas expulsões cabo-verdianas.

Senegal a dominar a onze contra dez

O Senegal entrou melhor no encontro e, após 37 segundos, quase abriu o marcador com um remate do avançado Sadio Mané que bateu no posto de Vozinha, o guarda-redes cabo-verdiano.

O empate sem golos permanecia, mas rapidamente as dificuldades vão aumentar para Cabo Verde. Patrick Andrade, médio cabo-verdiano, foi expulso aos 21 minutos. Numa disputa de bola, o pé do médio cabo-verdiano escorregou no esférico e bateu no tornozelo do médio senegalês, Pape Gueye.

O árbitro argelino, Lahlou Benbraham, mostrou um cartão amarelo a Patrick Andrade, isto antes de ir ver as imagens, alertado pelo VAR - vídeo-árbitro -. Após ter visto as imagens, o árbitro decidiu mudar o cartão amarelo em cartão vermelho.

Reduzidos a dez contra onze, os Tubarões Azuis conseguiram, no entanto, resistir até ao fim da primeira parte e até conseguiram criar algumas situações perigosas junto da área adversária.

Segunda expulsão e vitória senegalesa

A segunda parte começou como a primeira, visto que o Senegal estava a jogar a onze contra dez, mas isso não por muito tempo.

Aos 53 minutos, Vozinha e Sadio Mané, numa luta pelo esférico, acabaram por bater um contra o outro, num choque de cabeça com cabeça.

Vozinha ficou desorientado e foi substituído por Márcio Rosa, mas antes foi expulso pelo árbitro. Lahlou Benbraham consultou as imagens e expulsou Vozinha, porque para ele foi uma acção perigosa e o guarda-redes cabo-verdiano impediu uma situação de golo iminente.

Para a entrada de Márcio Rosa acabou por sair Garry Rodrigues.

A nove contra onze, os Tubarões Azuis resistiram mas acabaram por ceder. Aos 63 minutos, Sadio Mané, avançado senegalês do Liverpool, abriu o marcador, antes de sair e juntar-se a Vozinha no hospital. Os dois jogadores estão bem e já partilharam uma foto juntos nas redes sociais.

A vencer por 1-0 o Senegal vai gerir, mas até vai ter um susto. Aos 86 minutos, numa ofensiva cabo-verdiana, Júlio Tavares tentou marcar, mas o remate, realizado de calcanhar, acabou nas luvas do guarda-redes senegalês, com origens guineenses, Édouard Mendy.

O susto passou para os senegaleses que vão marcar um segundo tento aos 90+2 minutos da autoria de Bamba Dieng, avançado do Marselha.

Os senegaleses apuraram-se para os quartos-de-final enquanto Cabo Verde termina assim a sua aventura no Campeonato Africano das Nações.

