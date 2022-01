Cabo Verde

Polémica entre antigos comandantes e a ministra da defesa em Cabo Verde

Ministra da defesa de Cabo Verde, Janine Lélis. © DR- Imagem de arquivo

Texto por: Odair Santos 1 min

A polémica envolvendo a ministra da Defesa Nacional e os antigos comandantes das Forças Armadas surgiu após a titular da pasta da defesa, Janine Lélis ter afirmado no acto de celebração do dia das Forças Armadas que a instituição castrense completou 30 anos no dia 15 de Janeiro deste ano.