Cabo Verde: jornalistas manifestam-se pela liberdade de imprensa

Em Cabo Verde, vários jornalistas manifestaram-se ontem na cidade da Praia contra a tentativa de silenciamento e criminalização dos profissionais do sector.

Publicidade Continuar a ler

Este protesto acontece após dois jornalistas e respectivos órgãos de comunicação social terem sido constituídos arguidos por desobediência qualificada, após divulgarem peças processuais que estavam em segredo de justiça.

Geremias Furtado, Presidente da Associação dos Jornalistas de Cabo Verde (Ajoc), defendeu, no decorrer da manifestação, que é necessário haver uma revisão das normas para que a liberdade de imprensa seja respeitada no país.

"A Ajoc defende uma revisão, um diálogo, uma conversação clara e franca para se esclarecer este assunto, porque no artigo 112.º do Código do Processo Penal diz-se que os jornalistas não estão abrangidos pelo segredo de justiça, entretanto, no artigo 113.º abre-se a hipótese de pessoas que divulgarem partes de processos em segredo de justiça serem acusadas de desobediência qualificada", começou por referir o Presidente.

Geremias Furtado defende "uma revisão da legislação no sentido de fazer cair o artigo 113°" para que a imprensa tenha "esta posição mais livre em Cabo Verde".

Ouça aqui parte da sua alocução:

Geremias Furtado, Presidente da Associação dos Jornalistas cabo-verdianos 05-02-2022

O Presidente da Ajoc teme ainda que estes episódios na justiça façam Cabo Verde cair "nos rankings de liberdade de imprensa".

Recorde-se que o jornalista Hermínio Silves foi constituído arguido após ter publicado uma notícia no seu órgão de comunicação, Santiago Magazine, que dizia respeito a uma investigação do Ministério Público ao actual ministro da Administração Interna, Paulo Rocha. O membro do governo está alegadamente envolvido num homício, que remonta a 2014, altura em que era dirigente da Polícia Judiciária.

Por seu turno, Daniel Almeida e o Jornal "A Nação" também foram visados devido à escrita de notícias sobre o tema.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro