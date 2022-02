José Maria Neves defende perdão ou reconversão da dívida africana

Na cimeira da União Africana, o Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, pediu o perdão ou a reconversão da dívida africana e condenou os golpes de estado “que têm minado o continente”.

A participar pela primeira vez na qualidade de chefe de Estado na 35a Cimeira de Chefes de Estado e de Governo, a decorrer na Etiópia, está José Maria Pereira Neves. No seu discurso de apresentação, o presidente de Cabo Verde pediu o perdão ou a reconversão da dívida africana.

“Não podendo África, sozinha, ter meios suficientes para financiar as medidas de resposta e recuperação da crise económica, pandémica e climática, haverá necessidade de se assegurar financiamento complementar através de outras formas e fontes de financiamento externo, nomeadamente: o Investimento Directo Estrangeiro, a cooperação internacional, a assistência financeira externa apropriada, e o perdão ou reconversão da dívida”.

O Presidente de Cabo Verde condenou igualmente os recorrentes golpes de estado “que têm minado o continente” e sublinhou a necessidade de África “reforçar a capacidade africana de prevenção e gestão de conflitos”.

“Manifesto a minha preocupação pelas constantes ameaças à paz, segurança e estabilidade no nosso continente, mormente na região oeste africana e do Sahel. Estou a falar concretamente do terrorismo e da subversão da ordem constitucional instituída, através de golpes de estado que têm minado o continente.

Endereço toda a solidariedade às vítimas do terrorismo, designadamente no Burkina Faso, Mali, Níger, norte da Nigéria e Moçambique e reafirmo o mais veemente repúdio a todo e qualquer acto terrorista, bem como de subversão da ordem constitucional, como as que ocorreram no Sudão, Mali, Guiné-Conackry, Burkina Faso e a recente tentativa de golpe de estado na Guiné-Bissau.

É preciso reforçar a capacidade africana de prevenção e gestão de conflitos e apostar fortemente na diplomacia preventiva”.

