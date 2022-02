BestFly Cabo Verde com o segundo avião a operar nas ligações interilhas

O segundo avião adquirido pela BestFly Cabo Verde para operar no arquipélago através da companhia - Transportes InterIlhas de Cabo Verde - TICV - encontra-se desde Domingo a realizar voos aumentando a capacidade deste que é o único operador interilhas.

Apesar deste novo figurino, a companhia não pretende de momento aumentar os voos, avançou esta tarde à televisão pública cabo-verdiana, o director-geral da BestFly Cabo Verde, Américo Borges.

“Não faz sentido para já aumentarmos frequências. Nós não podemos estar a aumentar voos para os aviões andarem vazios, portanto aumentando a procura aumentamos os voos” afirmou o dirigente.

Na mesma entrevista, Américo Borges adiantou que a BestFly Cabo Verde está a negociar a aquisição de dois aparelhos Twin Otter, com capacidade para 19 lugares para transporte de doentes e ligar rotas deficitárias, como as ilhas do Maio e de São Nicolau.

“Estamos num processo adiantado. Os aviões estão disponíveis, estamos a trocar documentação que é para termos o dossier completo para podermos trazer os aviões" disse Américo Borges

O ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, em declarações à rádio pública cabo-verdiana congratulou-se com a chegada do novo ATR 72-600 com capacidade para transportar 72 passageiros e disse que o governo vai avançar com o contrato de concessão do serviço público para transportes aéreos interilhas.

“O figurino será muito parecido com aquilo que hoje acontece em várias ilhas, designadamente nas regiões da Madeira, dos Açores e das Canárias, e que traz para esta área uma maior envolvência da empresa, uma previsibilidade maior e uma estabilidade maior deste mercado” disse o governante.

