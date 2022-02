Cabo Verde: “Não há desenvolvimento sem paz e segurança"

O primeiro-ministro de Cabo Verde afirmou que tudo deve ser feito para evitar as situações de conflito, admitindo que “não há desenvolvimento sem paz e segurança”. Ulisses Correia e Silva reagiu assim à saída das tropas francesas e internacionais do Mali.

O chefe do executivo de Cabo Verde que representa o país na 6.ª Cimeira UE/UA, em Bruxelas, afirmou que tudo deve ser feito para evitar as situações de conflito. Ulisses Correia e Silva reagiu assim à saída das tropas francesas e internacionais do Mali.

“A segurança é um domínio crítico, não há desenvolvimento sem paz e segurança. Temos de fazer tudo para evitar situações de conflito”, garantiu.

A França e os seus aliados europeus anunciaram que vão retirar as suas tropas do Mali, após quase 10 anos de luta contra o terrorismo no país.

O chefe de Estado são-tomense lamentou a situação, sublinhando que “os actos terroristas não dignificam ninguém, nem nenhum país”. Carlos Vila Nova defende que “o diálogo e a diplomacia devem permanecer, ninguém ganha com os conflitos”.

De acordo com a declaração conjunta, assinada por Portugal, a luta pelo combate ao terrorismo vai prosseguir no Sahel com acções “no Níger e no Golfo da Guiné”. Neste momento estão a ser feitas consultas locais para chegar aos termos de entendimento sobre uma nova missão até Junho de 2022.

