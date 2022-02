Cabo Verde em situação de calamidade devido à seca e ao mau ano agrícola.

Depois de deixar fora as ilhas de São Vicente, Boa Vista e Sal e o município dos Mosteiros, na ilha do Fogo, o Governo de Cabo Verde alargou a situação de calamidade a todo o território nacional devido à seca a todo o país.

Com a situação de calamidade declarada pelo Governo devido ao mau ano agrícola e a situação de seca pelo quarto ano consecutivo em Cabo Verde, o executivo vai recorrer ao Fundo Nacional de Emergência para implementar medidas preventivas e especiais no valor de 1,3 milhões de euros para o acesso a bens alimentares e a manutenção da capacidade produtiva da atividade pecuária, como avança o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva.

“Da parte do Fundo Nacional de Emergência, cerca de 145 mil contos (cerca de 1,3 milhões de euros), mas iremos complementar este valor com recursos que saem dos projetos financiados no quadro do orçamento de estado. Vamos financiar a parte que diz respeito a bonificação da ração e todo o apoio aos criadores de gado, nalguns municípios com o reforço na distribuição da água para os bebedouros e podermos assim satisfazer as necessidades. E, o grosso desses recursos irá para medidas para criação de emprego” disse o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva.

A situação de calamidade declarada pelo Governo devido a fraca pluviometria e maus resultados do ano agrícola de 2021/2022 com consequências no rendimento e degradação da segurança alimentar e nutricional das famílias vigora até 31 de outubro deste ano.

