Parlamento cabo-verdiano investiga supostos certificados falsos de funcionários

O Parlamento cabo-verdiano detectou supostos certificados falsos utilizados por funcionários na integração no quadro da Assembleia Nacional. O presidente da Assembleia Nacional resolveu enviar todos os processos para o Ministério Público para verificar a autenticidade dos documentos.

O caso foi revelado pelo semanário A Nação e retomado esta segunda-feira pela rádio pública cabo-verdiana, onde o Presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, Austelino Correia, confirmou que assim que teve conhecimento da denúncia foi aberta uma investigação.

"A partir do momento em que tivemos denúncias, mandámos averiguar" a situação, afirmou o presidente da Assembleia Nacional.

"Temos indícios de cerca de 19 a 21 certificados foram falsificados. Nesta matéria, vamos fazer tudo para que o processo seja transparente. Já temos uma comissão interna a trabalhar nesse sentido, seguindo todos os procedimentos legais para, no momento certo, chegarmos a uma conclusão final", afirmou Austelino Correia.

Mais de duas dezenas de funcionários da Assembleia Nacional terão apresentado diplomas e certificados falsos no processo de integração no quadro de pessoal dessa instituição. "Vamos fazer tudo para que o Parlamento cabo-verdiano não fique beliscado e creio que este assunto não é só ao nível do Parlamento, acontece que nós acabámos por receber algumas denúncias", defendeu.

Neste momento, o grupo de trabalho "está a preparar o dossier para ver se constitui um inspector externo ao Parlamento para fazer a instrução administrativa do processo. Depois o relatório de instrução determinará se há indícios de criminalidade", concluiu.

