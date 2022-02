Presidente de Cabo Verde apela à moderação nas reivindicações salariais

O Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, apela à moderação nas reivindicações salariais e pede ao Governo para responder aos apelos dos agricultores afectados pela seca extrema.

No momento em que Cabo Verde vive em situação de calamidade devido à seca e ao mau ano agrícola, o chefe de Estado cabo-verdiano apela à moderação nas reivindicações salariais.

Em declarações à televisão pública, José Maria Neves apelou ao governo a poupar para poder acudir aos mais necessitados e aos cabo-verdianos em geral pediu moderação nas reivindicações.

“Temos de considerar que a situação é difícil, é complexa, temos de moderar nas reivindicações salariais e o Governo e as outras instituições têm de fazer um esforço para poupar lá outro for necessário para acudir as famílias mais carenciadas e com mais problemas” disse.

Devido à seca e ao mau ano agrícola, o Governo decretou situação de calamidade em Cabo Verde que vigora até Outubro deste ano.

Uma medida apoiada pela Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, mas o presidente da organização considera insuficientes os fundos disponibilizados pelo executivo que anunciou que vai investir 145 mil contos (cerca de 1,3 milhões de euros) do Fundo Nacional de Emergência para o acesso a bens alimentares e a manutenção da capacidade produtiva da atividade pecuária.

Herménio Fernandes disse que é preciso uma atenção redobrada para o mundo rural e que o Governo deve disponibilizar mais recursos para os municípios agrícolas.

