Cabo Verde condena intervenção militar russa na Ucrânia

Ucrânia

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, condenou a intervenção militar da Rússia na Ucrânia e apelou à procura de soluções pela via diplomática e de diálogo.

“Esta crise internacional perante a intervenção militar da Rússia na Ucrânia coloca em elevado risco a paz e segurança globais, acto que Cabo Verde condena apelando à procura de soluções pela via diplomática e de diálogo”, afirmou Ulisses Correia e Silva. O chefe do governo cabo-verdiano discursava no Parlamento no quadro de debate mensal com o primeiro-ministro, salientou que esta crise internacional coloca em risco a paz e a segurança globais.

O Presidente da República, José Maria Neves, também se mostrou, através da sua página de Facebook, “muito preocupado” com o que se passa na Ucrânia, salientando que esta guerra terá “consequências incalculáveis” para a humanidade.

“Estou muito preocupado com o que se passa na Ucrânia. Esta guerra terá consequências incalculáveis para a Humanidade. O mundo, altamente devastado pela pandemia da Covid-19, arcará doravante com os custos económicos e sociais, difíceis de medir, mas com certeza catastróficos, de uma guerra sem sentido”, escreveu o chefe de Estado.

José Maria Neves salientou ainda que Cabo Verde tem defendido, em todas as circunstâncias, o respeito pelo direito internacional, o diálogo, a paz e a solução negociada dos conflitos.

