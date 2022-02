Cabo Verde aprova plano de retoma económica

Cabo Verde

Em Cabo Verde, parceiros sociais aprovam por unanimidade, na reunião do Conselho de Concertação Social, o plano de retoma económica apresentado pelo Governo.

No contexto de pandemia, com mais um ano difícil de seca e com a tensão que se vive na Europa com a invasão da Rússia na Ucrânia que os parceiros sociais perspectivam que vai ter efeitos negativos na vida económica e social em Cabo Verde foi aprovado ontem à noite na reunião do Conselho de Concertação Social o plano de retoma económica apresentado pelo Governo, como avançou à imprensa, o ministro do Estado, Fernando Elísio Freire

“Aprovação do plano de retomada económica por todos os parceiros sociais no valor de nove milhões de contos para ajudar as empresas cabo-verdianas no processo de retoma, sendo que deste nove milhões 30% são para reforço da tesouraria e 70% para investimentos o que demonstra que há um caminho que estamos a percorrer e que queremos que haja essa retoma sustentável e que a nossa economia consiga de facto atingir os seus objetivos nesta retoma com a redução da pobreza e com uma economia mais diversificada e que dê oportunidade para todos. Isto ficou claro que há que engajar a todos, pois, vem aí tempos eu podem nºao ser fáceis por isso é preciso que toda a sociedade cabo-verdiana e os parceiros sociais estejam alinhados e engajados numa política económica que seja muito inclusiva”, disse Fernando Elísio Freire

Ainda na reunião do Conselho de Concertação Social foi apresentado o estudo de diagnóstico profundo da aplicação do Código Laboral de Cabo Verde, desde a sua aprovação até ao momento de revisão, mas somente daqui a dois meses, que os parceiros sociais vão decidir sobre uma revisão pontual do código laboral.

